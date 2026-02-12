Edita Aradinović trudna pjeva i plače: Raskid je dotukao, pjevačica se slomila od bola uz Merlinov hit

Edita je već na prvim taktovima pjesme krenula da briše suze.

Izvor: Instagram/EditaAradinovic

Pjevačica Edita Aradinović ne krije da je u drugom stanju postala emotivnija nego inače, a koliko hormoni utiču na nju pokazala je u snimku koji je podijelila na Instagramu.

Dok je pjevala veliki hit Dina Merlina, emocije su je potpuno preplavile, a prvo je kratko poručila:

"Hormoni su takvi", rekla je kroz osmeh, a zatim započela baladu "Jedan dan, jedna noć“.

"Hormoni su takvi", rekla je kroz osmeh, a zatim započela baladu "Jedan dan, jedna noć".

Već na prve stihove: "Naša se priča sastoji, od svih tih neizgovorenih riječi...", pjevačica nije uspjela da zadrži suze. Brisala ih je dok je pjevala, a snimak je brzo privukao pažnju njenih pratilaca, koji su joj uputili brojne poruke podrške.