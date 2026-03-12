Iran pokazao svoje pomorske dronove kojima napada brodove u Ormuskom moreuzu.

Izvor: X/@NOELreports/Printscreen

Iranska vojska je pokazala podzemne tunele u kojima krije pomorske dronove kojima napada brodove u Ormuskom moreuzu, piše "Dejli Mejl". Iranska revolucionarna garda je objavila snimak za koji tvrdi da prikazuje pomenute dronove.

Iranska vojska je prvobitno zatvorila Ormuski moreuz, ali je onda saopšteno da je moreuz zatvoren samo za izraelske i američke brodove. Kroz ovaj moreuz prolazi oko 20 odsto svjetske nafte i Iran je ranije prijetio da će zapaliti apsolutno svaki brod koji pokuša da prođe kroz ovaj moreuz.

Iran published footage of underground tunnels stocked with naval drones, anti-ship missiles, and sea mines. Reuters reported, citing US officials, that Iran has mined the Strait of Hormuz with dozens of sea mines.#Iranpic.twitter.com/Kcwp5UqkXq — NOELREPORTS (@NOELreports)March 11, 2026

Na pomenutom snimku se vide manji jurišni brodovi i pomorski dronovi. U jednom trenutku se vide i kapetani, kao i snimak napada na američke brodove.