Šok reakcija Editine majke na vesti o trudnoći: Trudna raskinula sa dečkom, sad otkrila nepoznate detalje

Edita Aradinović progovorila je o svojoj porodici, otkrivši i reakciju majke na vesti da je u drugom stanju

Edita Aradinović je u drugom stanju sa sada već bivšim partnerom Nenadom Stevićem. Podsetimo, pevačica je odlučila da stavi tačku na priču kada je shvatila da različito gledaju na dalji život.

"Ovo će biti jedina moja izjava. Nenad i ja nismo emotivni partneri, ali smo partneri za ceo život. On je dobar čovek i biće dobar otac. Naše dete je sada prioritet", napisala je Edita.

Pevačica je sada otkrila i kako je njena majka reagovala na vesti da je u drugom stanju. Ona je prvo uradila test, a kada se uverila, u ponoć je poslala poruku svojoj majci.

"Kada sam saznala napisala sam mami poruku. Kad sam uradila već 3 testa, posle trećeg sam napisala: 'Mamaaaa', a ona kaže: 'Šta je?'. 'Ja mislim da sam trudna.' I ona kaže: 'Ne lupaj, hajde'" - započela je Edita.

Ipak, na kraju Editina majka nije reagovala kako je pevačica očekivala.

"Ja proverim još 2, 3 puta i slikam joj i napišem: 'Mama, ja sam trudna!'. I ona mi odgovori na to: 'Super, hajde, laku noć'. Ja ujutru silazim dole i ona kaže: 'Ajde fala k....' 'A da se zagrlimo?'. 'Ajde, bre, nek si živa i zdrava...'" Nije to bilo kao emotivno i to!", zaključila je Edita.

