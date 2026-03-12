Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 117. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja.

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 117. sjednici kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja, saopšteno je iz Vlade.

U saopštenju se dodaje da je u tom kontekstu, Vlada:

1. donijela Rješenje o razrješenju članova Savjeta za reviziju u sastavu i to: Bojana Delić, Ana Lalević Filipović, Snežana Mugoša, Radmila Ivanović i Miroslav Pejović;

2. donijela Rješenje o imenovanju članova Savjeta za reviziju u sastavu: Radmila Ivanović, Miroslav Pejović, Minas Trubljanin, Tanja Laković i Maja Ivanović;

3. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. sekretarke Ministarstva ekonomskog razvoja Milice Musović;

4. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za zdravstvenu zaštitu, regulisane profesije i nadzor nad funkcionisanjem strukovnih regulatornih tijela (komora) u Ministarstvu zdravlja dr Ognjena Delića;

5. predložila Skupštini akcionara "Crnogorska plovidba" AD Kotor da za članove Odbora direktora ovog Društva izabere: Vladimira Tadića, Kristinu Kovačević i Dejana Keljevića;

6. odredila Anta Stanišića za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara "Crnogorska plovidba" AD Kotor;

7. donijela Rješenje o razrješenju članice Savjeta Javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Crne Gore mr Isidore Damjanović;

8. donijela Rješenje o imenovanju Stevana Kilibarde za člana Savjeta Javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Crne Gore i

9. donijela Rješenje o razrješenju državne sekretarke u Ministarstvu zdravlja mr Slađane Perišić.