Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 117. sjednici kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja, saopšteno je iz Vlade.
U saopštenju se dodaje da je u tom kontekstu, Vlada:
1. donijela Rješenje o razrješenju članova Savjeta za reviziju u sastavu i to: Bojana Delić, Ana Lalević Filipović, Snežana Mugoša, Radmila Ivanović i Miroslav Pejović;
2. donijela Rješenje o imenovanju članova Savjeta za reviziju u sastavu: Radmila Ivanović, Miroslav Pejović, Minas Trubljanin, Tanja Laković i Maja Ivanović;
3. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. sekretarke Ministarstva ekonomskog razvoja Milice Musović;
4. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za zdravstvenu zaštitu, regulisane profesije i nadzor nad funkcionisanjem strukovnih regulatornih tijela (komora) u Ministarstvu zdravlja dr Ognjena Delića;
5. predložila Skupštini akcionara "Crnogorska plovidba" AD Kotor da za članove Odbora direktora ovog Društva izabere: Vladimira Tadića, Kristinu Kovačević i Dejana Keljevića;
6. odredila Anta Stanišića za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara "Crnogorska plovidba" AD Kotor;
7. donijela Rješenje o razrješenju članice Savjeta Javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Crne Gore mr Isidore Damjanović;
8. donijela Rješenje o imenovanju Stevana Kilibarde za člana Savjeta Javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Crne Gore i
9. donijela Rješenje o razrješenju državne sekretarke u Ministarstvu zdravlja mr Slađane Perišić.