"Molila sam se 2 godine da Edita zatrudni": Indi progovorila o raskidu njene sestre sa ocem djeteta

Indi Aradinović ne krije sreću jer će postati tetka.

Indi Aradinović ima razlog za sreću. Ove godine postaće tetka jer je njena sestra Edita Aradinović u drugom stanju. Osim što s radošću iščekuje dan kada će se Edita poroditi, ona ima i poslovne planove.

Na početku razgovora otkrila je zašto je nema u beogradskim klubovima, u kojima nastupaju brojne njene kolege.

"Ima me kada se malo više potrudim, kada me baš traže. Vidim da je sad potražnja veća, nisam očekivala da se to desi. Stiže novo vrijeme, vjerovatno je to ta neka generacija, smjena muzike, da kažem smena žanrova i trendova. Uvijek sam bila odana svojoj publici i muzici koju preferiram. Vrijeme je da se pozabavim beogradskom publikom, da joj se poklonim. Ovdje sam napravila prve korake u karijeri, Beograđanka sam, rođena sam u ovom gradu, tako da nije loše naći neko svoje mjesto gdje ću okupljati omiljenu publiku."

Zašto je i dalje sama?

Pitanje koje uvijek izaziva pažnju jeste zašto je Indi sama i kakav muškarac može da je osvoji.

"Nemam tip muškarca koji mora da ima ovo, da izgleda ovako. Mora da ima sve, kad kažem sve, šta to znači - iskustvo, život. Ne mora da bude toliko bogat da ja njega poželim. Možda je on prije toga bio bogat, možda sad nije, možda će opet uspjeti da napravi bogatstvo. Bitno je da on ima iskustvo, da ima snagu, da ima moć kao feniks i da se uvijek pored mene probudi kao neko kome ću da vjerujem i, kada ga pogledam, da mu kažem danas je novi dan."

Početak ove godine Indi je donio najljepše porodične vijesti. Pjevačica postaje tetka. Trudnoća njene sestre Edite Aradinović jedna je od glavnih tema na estradi.

"Kada sam primila tu vijest od nje, bila sam presrećna. Poslednjih godinu-dvije non-stop sam se molila bogu da Edita ostane u drugom stanju. Za nju sam imala takav osjećaj. Javila mi je porukom: 'Postaćeš tetka.' Bila sam emotivna, zaplakala sam. Vozila sam, bila sam na semaforu, zastala sam, udahnula duboko i radovala se. Odmah sam je pozvala. Kao da se meni to događa. Beba u kući, nova radost, nova sreća, nova energija. Ništa ljepše."

Editina trudnoća

Indi je otkrila kako se Edita osjeća.

"Ona je ludo. Još je luđa. Nema luđe trudnice od nje. Nemojte joj ništa sada zamjeriti ako kaže nešto što nije na mjestu ili da je šašavo. Ja volim tu njenu energiju i nadam se da će beba pokupiti tu ludu energiju od nje, da će biti hiperaktivna. Tu sam za nju. Rekla sam joj: 'Nemoj u nekom trenutku da nas sve blokiraš', otkud znam, hormoni su čudo."

Edita više nije sa Nenadom Stevićem, sa kojim čeka dijete, pa je Indi i to prokomentarisala.

"Žao mi je što je to tako. Baš mi je žao, ali ako su oni tako riješili, bože moj, ali mislim da će to sve biti okej. Bog ima plan, a i on je jako zreo muškarac, trebalo bi da zna da ima odgovornost. Nije on Editu upoznao tek tako i nisu tek tako ušli u tu priču i nije to slučajno. Dijete nije mala stvar."

