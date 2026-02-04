"Nemojte da mi držite predavanje": Edita Aradinović se opet oglasila nakon vijesti da je raskinula s ocem djeteta

Edita je na društvenim mrežama podijelila sliku uz koju je napisala da joj nisu potrebna predavanja od pratilaca

Pjevačica Edita Aradinović, koja je u drugom stanju, oglasila se na mrežama nakon raskida sa Nenadom Stevićem, sa kojim čeka dijete.

Nakon što je pratiocima potvrdila da je trudna i da je raskinula sa Stevićem, sada ih je zamolila da joj "ne drže predavanje", zbog onoga što se sprema da uradi.

Pjevačica je na svom Instagram storiju objavila je fotografiju čaše piva, uz napomenu da je posle dužeg vremena sebi dozvolila ovaj mali užitak.

- Ko hoće neka čestita. Prvo pivo posle dužeg vremena. I nemojte mi samo držati predavanja i tražiti netražene savjete. Hvala - poručila je pevačica.

Bivši već našao novu djevojku

Kako pišu domaći mediji, Stević je navodno svega nekoliko dana nakon raskida sa pjevačicom, viđen u društvu nove izabranice.

Kako prenose mediji, nova partnerka Nenada Stevića je navodno iz Novog Sada. Njih dvoje, prema tvrdnjama izvora za Kurir, trenutno kriju vezu od očiju javnosti.

Interesantno je da je Nenad Stević vijest o raskidu podelio sa najbližim prijateljima dok je boravio na Tajlandu, putovanju na koje Edita Aradinović nije išla.