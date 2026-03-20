Muškarac V.L. ranjen je večeras u pucnjavi u Zemunu.

Večeras je u Zemunu ranjen muškarac V.L. (38) u pucnjavi i hitno je prevezen u bolnicu, saznaje "Kurir". Prema nezvaničnim informacijama, on je na odsluženju zatvorske kazne za nedozvoljeno držanje i puštanje u promet droga i opojih supstanci, ali je pušten na vikend.

Policija traga za napadačem. Istraga je u toku.

Kako se navodi u "Instagram" objavi stranice "Moj_Beograd", očevici sumnjaju da su se pucnji čuli iz pravca zatvorenog prostora, odnosno garaže. Veliki broj policajaca je na licu mjesta.

