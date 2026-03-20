Trener Crvene zvezde ušao u dijalog sa novinarom iz Srbije posle poraza od Panatinaiosa

Izvor: YouTube/Panathinaikos BC

Trener Crvene zvezde Saša Obradović bio je posle poraza od Panatinaikosa u Atini upitan da li je to bio neuspjeh trenera ili igrača i na to pitanje je na momenat reagovao nervozno.

"Da li je moja greška, ne razumijem? Dobra ti je provokacija, ali ne razumijem pitanje. I trenerova je greška, naravno", kazao je Obradović i dodao: "Ako pitaš, onda znaš šta pitaš".

U analizi utakmice, rekao je da je njegov tim sam sebe pobijedio.

"Prije svega, čestitke Panatinaikosu, zaslužili su pobjedu. Sa druge strane, mislim i da smo sami sebe pobijedili žurbom u poslednjoj četvrtini. Imali smo sjajan ritam u svojoj igri, ali izgubili smo strpljenje i dali smo neke lake stvari Panatinaikosu. Imali smo dobre šanse, jer mislim da smo tri četvrtine igrali sjajnu košarku. Moramo da se okrenemo narednim mečevima".

"Teško je ovako ako sanjaš veliko"

Vidi opis "Dobra ti je provokacija": Saša Obradović na srpskom odbrusio novinaru u Atini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN Press Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN Press Br. slika: 16 16 / 16

Šta se dogodilo u poslednjih deset minuta? Zvezda ih je dočekala sa vođstvom od 12 poena, a onda je sve nestalo u njenoj igri, dok se "upalio" najbolji igrač Panatinaikosa Kendrik Nan i doneo veliki preokret domaćima.

"Ne mogu da to nazovem iskustvom, ali i tu pripada. U jednom momentu je do kvaliteta igrača da igraju u brzom ritmu i da mogu da brzo rešavaju stvari, ali ako ne uspeš i ako nemaš kapacitet da promeniš ritam utakmice i igraš u drugom ritmu, vrlo je teško ako želiš da sanjaš veliko"

"Pričaćemo o to, nije ovo prvi put, ali definitivno su presudili strpljenje, koje smo imali do poslednje četvrtine, a onda je nestalo, kao i neke situacije u kojima smo promašili, ušli u paniku... Definitivno je ritam utakmice trebalo da bude drugačiji".

Crvena zvezda je porazom u Atini pala u plej-in zonu na tabeli Evrolige, a pred njom su uzastopna gostovanja u Španiji, protiv Baskonije i Barselone, u narednoj i poslednjoj "duploj" nedelji ligaškog dijela.