Pjevačica otkrila šta je poslala Milici Todorović u jeku skandala

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Višnja Petrović čestitala je Milici Todorović rođenje djeteta.

Pjevačica otkrila šta je poslala Milici Todorović u jeku skandala Izvor: Kurir

Pjevačica Višnja Petrović bila je prva gošća na koncertu Magla bend, a nakon nastupa progovorila je o porođaju Milica Todorović.

Otkrila je da se čula sa Milicom nakon porođaja, ali nije željela da komentariše navode da je otac djeteta oženjen i da ima dvoje djece.

„Znam da se porodila. Čestitala sam joj i odmah mi je odgovorila. Rekli ste da je navodno supruga… Dok ne znam da je nešto tačno, ne bih da komentarišem i kvarim najljepše trenutke. Vidjela sam kod nekoga na Instagramu da se porodila, čestitala sam joj i odmah mi je odgovorila. Pustimo je da uživa u ovom momentu“, rekla je Višnja.

Podsjećamo, nakon što je Milica Todorović na svijet donijela dječaka Bogdana, oglasila se osoba koja tvrdi da je u braku sa ocem djeteta. Ona je navela da su već 18 godina u zajednici i da imaju dvoje djece, kao i da je za prevaru saznala prije mjesec dana.

Višnja Petrović milica todorović pjevačice

