Crvena zvezda izgubila od Panatinaikosa u Atini, gdje je diktirala meč tri četvrtine, a onda ispustila velikana.
Košarkaši Crvene zvezde doživeli su poraz u Atini protiv Panatinaikosa 74:82, u meču u kojem su krajem treće četvrtine imali vođstvo od 12 razlike, ali su onda u poslednjoj četvrtini potpuno stali. Sada su deveti na tabeli i imaju skor 18-14, kao još pet timova.
Malo ko je mogao da računa da će pobijediti domaćina Fajnal-fora u maju, ali imala je priliku i žaliće za njom, pogotovo kada sazna da je Žalgiris u isto vrijeme pobijedio Real Madrid 87:85 i poslao Zvezdu u plej-in zonu.
Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige posle 32. kola, a šest rundi pre kraja:
Šta čeka Zvezdu do kraja?
Pred crveno-bijelima su još četiri utakmice u gostima, a dvije kod kuće. Ovo je njen raspored:
- 25. mart, Baskonija - Zvezda
- 27. mart, Barselona - Zvezda
- 2. april, Zvezda - Partizan
- 7. april, Zvezda - Pariz
- 10. april, ASVEL - Zvezda
- 16. april, Real - Zvezda