Saša otkrio zašto mu se Milica Todorović nije javila: Pozvao da joj čestita rođenje sina, ona ga "iskulirala"

Saša je prokomentarisao napad na Čolu, pa je spomenuo Milicu Todorović.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Pjevač Saša Kovačević pojavio se večeras u javnosti, te je pred pripadnicima sedme sile otkrio da je bio u šoku kada je čuo da je na kuću njegovog starijeg kolege Zdravko Čolić bačena bomba.

Pomenuo je i porođaj koleginice Milica Todorović, te istakao da ju je zvao dok je bila u bolnici.

„Čuo sam da je bačena bomba na Čolinu kuću, šta da kažem… Meni je prva reakcija bila: okej, sljedeći korak je da se selim! Svi znamo ko je Zdravko Čolić, on je bez mrlje u karijeri. Ako je došlo do toga da je jednom Čoli bačena bomba, onda stvarno… Srbiju najviše volim, ali je sigurnost najbitnija. Volio bih da su nam djeca bezbjedna, da ne moraju da strahuju. Volio bih da imam alternativu da, pored Beograda, živim još negdje, pa da sam makar nekoliko mjeseci godišnje negdje drugo“, istakao je Kovačević zabrinuto, a potom dodao da je zahvalan Bogu na najvažnijim stvarima.

„Svaki dan kada se probudim zahvalan sam što sam živ i zdrav, ja sam srećan čovjek. Kada imaš takav pogled na svijet, onda ne možeš da budeš nesrećan čovjek“, rekao je Saša, pa se potom osvrnuo na porođaj Milice Todorović.

"Zvao sam je, ali se nije javila. Zvao sam je dok je još bila pod anestezijom! (smijeh) Jedva čekam da se vidimo oči u oči, da čestitam", istakao je Kovačević.