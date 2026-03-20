Na licu mjesta su pripadnici Službe zaštite i spasavanja koji se spuštaju niz liticu. Sumnja se da je osoba pala u ambis.
Beživotno tijelo mlađe muške osobe pronađeno na Zavali u Budvi.
To je nezvanično je potvrđeno "Vijestima" u policiji.
Iz policije su "Vijestima" kazali i da je najvjerovatnije u pitanju zadesna smrt.
Na licu mjesta su pripadnici budvanske policije kojiće vršiti uviđaj.