Na licu mjesta su pripadnici Službe zaštite i spasavanja koji se spuštaju niz liticu. Sumnja se da je osoba pala u ambis.

Beživotno tijelo mlađe muške osobe pronađeno na Zavali u Budvi.

To je nezvanično je potvrđeno "Vijestima" u policiji.

Iz policije su "Vijestima" kazali i da je najvjerovatnije u pitanju zadesna smrt.

Na licu mjesta su pripadnici budvanske policije kojiće vršiti uviđaj.