Kristina otkrila šta joj je Kristijan radio pred policijom: Šok detalji isplivali u javnost, zbog ovoga udaljen iz stana

Autor Dragana Tomašević
Kristina Spalević u emisiji Lune Đogani, otkrila da ju je Kristijan vrijeđao i nakon dolaska policije

Kristina otkrila šta joj je Kristijan radio pred policijom Izvor: Kurir TV

Kristina Spalević, gostovala je u emisiji "Bunker", kod Lune Đogani, gdje je otvoreno govorila o svom odnosu sa Kristijanom Golubovićem i nedavnom intervencijom policije kada je Golubović udaljen iz stana od  zbog porodičnog nasilja.

Njega je policiji prijavila njegova nevjenčana supruga, sa kojom ima dvoje djece, Kristina Spalević, nakon čega je Golubović dobio zabranu prilaska.

U javnosti su se pojavile i spekulacije da je došlo do fizičkog nasilja, što je Kristina sada demantovala, ali ističe da je trpjela psihičko maltretiranje koje je, prema njenom mišljenju, još gore.

"Zašto bih se na kraju krajeva pravdala, dužna sam da se pravdam sebi i djeci, njima prvenstveno. Ja sam se i sama oglasila da Kristijan mene nije fizički napao, ljudi čim povežu policija, odma se to predstavi kao fizički kontakt. Nije, ali ako mene pitaš nikad me ni jedan dečko nije zaista udario i onog momenta da me jeste udario, ja bih ga ostavila iste sekunde. On je mene dosta vrijeđao, to je radio i pred policijom. Mogu da tvrdim odgovorno da je psihičko maltretiranje mnogo gore od fizičkog i žene kad uđu u ovaj ciklus u kom sam ja bila, mi to umanjujemo. Ako ti za 5 godina ne odeš ni na jedno putovanje, a da ti ne presjedne, šta je to?", rekla je Kristina u razgovoru sa Lunom Đogani, nakon čega je nastavila:

"Za ovo treba mnogo snage da se izađe iz ovakvog odnosa. Čim ponovo stupiš u kontakt sa takvom osobom, vrlo lako može ponovo da te izmanipuliše da se vratiš u taj odnos. Ja sam ostavila Kristijana, otišla sam u drugi stan i bila sam ubijeđena i izašla sa tim u javnost da ja više sa njim neću da budem. Tak da sam i sebe obezbjedila da me na globalnom nivou bude sramota da se vratim, da sebi olakšam odvajanje. Međutim, tad nije bila zabrana prilaska, on je kružio oko moje zgrade, donosio poklone."

Ona se tada, uprkos svim problemima pomirila sa Kristijanom, ali tvrdi da su se problemi nastavili posle samo nekoliko dana, te je odlučila da pozove policiju i danas Golubović ima zabranu prilaska.

