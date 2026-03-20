Svjetska kuća fudbala žestoko kaznila Fusbalski savez BIH zbog incidenata na utakmici protiv Rumunija i Austrije.

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) kaznila je Fudsbalski savez BIH sa 201.000 švajcarskih franaka zbog incidenata na utakmicama kvalifikacija za mundijal protiv Rumunije i Austrije.

FSBIH kažnjen je zbog niza prekršaja, a jedan dio odnosi se na utakmicu protiv Rumunije odigranu u Zenici 15. novembra prošle godine, a bh. savez je kažnjen zbog niza prekršaja.

"Nedolično ponašanje ekipe, diskriminacija i rasističko vrijeđanje, red i bezbjednost na utakmici, paljenje pirotehničkih sredstava, izazivanje nereda tokom intoniranja nacionalnih himni", stoji u zvaničnom obrazloženju FIFA.

Tri dana nakon utakmice u Zenici „zmajevi“ su igrali protiv Austrije u Beču, a zbog ponašanja njenih navijača izrečena je žestoka kazna, odnosno 141.000 franaka od ukupno 201.000 odnosi se na ovu utakmicu.

FSBIH kažnjen je zbog kršenja bezbjednosnih propisa, kao i paljenja pirotehničkih sredstava i drugih predmeta.