Milicu sa oženjenim spojio bivši: Klupko se odmotava, sve počelo nakon hapšenja u Beogradu

Čini se da drama oko privatnog života Milice Todorović ne jenjava.

Izvor: screenshot

Ne prestaje da se priča o emotivnom životu Milice Todorović nakon što su isplivali detalji o njenom partneru, a sada su se pojavili novi detalji. Kako saznaju domaći mediji, Milica je navodno u vezu sa N.M. ušla nakon raskida sa Hrvatom sa kojim je neko vrijeme bila u vezi.

U pitanju je M. B. koji je uhapšen 13. februara 2025. u Beogradu, u elitnom naselju.

Njih dvoje tada su stavili tačku na romansu, a kako se saznaje problem u odnosu bio je i taj što je M. navodno prevario Milicu za jedan automobil.

Posao sa kolima i upoznavanje

Posao je trebalo da bude završen upravo sa N.M., koji se bavi prodajom kola, sa kojim se Mario i poznavao, a tako su se Milica i oženjeni N.M. i upoznali, rekao je izvor za domaće medije.

"Oni su u vezu ušli nakon Mariovog hapšenja. Milica je ubrzo nakon toga ostala u drugom stanju", objasnio je sagovornik.

Zašto je uhapšen Mario B?

Za njm je, kako su tada pisali mediji, bila raspisana Međunarodna potjernica Interpola Zagreb, za krivično djelo prevare i falsifikovanje KZ Hrvatske.

Hrvatski biznismen tada je bio sproveden u Viši sud u Beogradu, radi saslušanja.