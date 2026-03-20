Poznati pisac i dramaturg Božo Koprivica preminuo je u 76. godini, u Beogradu, prenosi Antena M.
Rođen je u Nikšiću 1950. godine.
Diplomirao je iz oblasti svjetske književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Bio je dramaturg po pozivu, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Narodnom pozorištu, Bitef teatru, Zvezdara teatru, Kraljevskom pozorištu „Zetski dom“, Crnogorskom narodnom pozorištu i festivalu „Grad teatar“ u Budvi.
Bio je predsjednik žirija za dodjelu NIN-ove nagrade.
Objavio je knjige Volej i sluh, Vreme reči, Razgovori sa Borislavom Pekićem, Kiš, Borhes, Maradona, Dribling 1001 noć, Samo bogovi mogu obećati, Vježbanka Danilo Kiš, Luđak je vječito dijete i Luda knjiga.
Priredio je Zbornik o Danilu Kišu za časopis Ars. Bio je član redakcije časopisa za književnost i kulturu Fokalizator.
Bio je esteta fudbalske igre i istaknuti navijač Partizana. Otac je dvije kćerke. Živio je i radio u Beogradu.