Rođen je u Nikšiću 1950. godine.

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Poznati pisac i dramaturg Božo Koprivica preminuo je u 76. godini, u Beogradu, prenosi Antena M.

Diplomirao je iz oblasti svjetske književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Bio je dramaturg po pozivu, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Narodnom pozorištu, Bitef teatru, Zvezdara teatru, Kraljevskom pozorištu „Zetski dom“, Crnogorskom narodnom pozorištu i festivalu „Grad teatar“ u Budvi.

Bio je predsjednik žirija za dodjelu NIN-ove nagrade.

Objavio je knjige Volej i sluh, Vreme reči, Razgovori sa Borislavom Pekićem, Kiš, Borhes, Maradona, Dribling 1001 noć, Samo bogovi mogu obećati, Vježbanka Danilo Kiš, Luđak je vječito dijete i Luda knjiga.

Priredio je Zbornik o Danilu Kišu za časopis Ars. Bio je član redakcije časopisa za književnost i kulturu Fokalizator.

Bio je esteta fudbalske igre i istaknuti navijač Partizana. Otac je dvije kćerke. Živio je i radio u Beogradu.