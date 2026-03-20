Osnovni sud u Nikšiću prihvatio je jemstvo vrijedno preko pet miliona eura za biznismena Aca Đukanovića, uz određivanje dvije mjere nadzora, zabranu napuštanja stana i oduzimanje putne isprave.

Sudija Osnovnog suda u Nikšiću Sava Mušikić donio je odluku o prihvatanju jemstva za Aca Đukanovića, javio je RTNK.

Jedan od Đukanovićevih advokata saopštio je da su mu određene mjere nadzora zabrana napuštanja stana i oduzimanje putne isprave.

Đukanović će, kako je pojašnjeno, iz pritvora biti pušten nakon što rješenje sudije Mušikića postane pravosnažno.

Odbrana je ocijenila da su izrečene mjere neprimjerene, imajući u vidu visinu ponuđenog jemstva, koje prelazi pet miliona eura, kao i prirodu krivičnog djela koje mu se stavlja na teret.

Aco Đukanović je uhapšen 28. februara nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci. Tada mu je određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću ranije je saopšteno da je pritvor određen zbog osnovane sumnje da je Đukanović izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

„Osnovano se sumnja da je A. Đ. u svojoj kući u Nikšiću neovlašćeno držao oružje i municiju“, naveli su tada iz tužilaštva.