Osnovni sud u Nikšiću prihvatio je jemstvo vrijedno preko pet miliona eura za biznismena Aca Đukanovića, uz određivanje dvije mjere nadzora, zabranu napuštanja stana i oduzimanje putne isprave.
Sudija Osnovnog suda u Nikšiću Sava Mušikić donio je odluku o prihvatanju jemstva za Aca Đukanovića, javio je RTNK.
Jedan od Đukanovićevih advokata saopštio je da su mu određene mjere nadzora zabrana napuštanja stana i oduzimanje putne isprave.
Đukanović će, kako je pojašnjeno, iz pritvora biti pušten nakon što rješenje sudije Mušikića postane pravosnažno.
Odbrana je ocijenila da su izrečene mjere neprimjerene, imajući u vidu visinu ponuđenog jemstva, koje prelazi pet miliona eura, kao i prirodu krivičnog djela koje mu se stavlja na teret.
Aco Đukanović je uhapšen 28. februara nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci. Tada mu je određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva.
Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću ranije je saopšteno da je pritvor određen zbog osnovane sumnje da je Đukanović izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
„Osnovano se sumnja da je A. Đ. u svojoj kući u Nikšiću neovlašćeno držao oružje i municiju“, naveli su tada iz tužilaštva.