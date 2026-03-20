"Svi imaju ego, ne mogu da ih gledam": Hari žestoko o kolegama, Dragani Mirković bi rekao da ne dolazi

Pjevač Hari Varešanović otkrio zašto ne zove kolege na koncert i nema goste iznenađenja

Izvor: Prva TV/screenshot

Pjevač Hari Varešanović otvorio je dušu pred večerašnji koncert u Beogradu i s medijima govorio o stvarima o kojima retko priča.

Priznao je da je bio bijesan na probi pred koncert, da prve redove na koncertima čuva za porodicu i prijatelje, ne slavne kolege, a potom otkrio i da mu se "gadi kad vidi da kolege zovu goste iznenađenja":

Tom prilikom se dotakao i Dragane Mirković s kojom ima duetsku pesmu, i otkrio zašto je nije zvao.

"Gdje će žena sad iz Beča da dolazi zbog mene? Recimo, ima koncer neki, da ispusti pare da bi meni došla na koncert? Voziti iz Beča... ja bih joj rekao 'nemoj molim te', iskreno vam kažem", rekao je pjevač, a potom otkrio i zašto preferira da na "njegovoj" bini ne bude kolega.

"Treba probati s njim, treba ugoditi, a svi su puni ega, svi su važni. A, ja kad sam bio Halidu Bešliću i Dinu Merlinu gost, ja tiho dođem, sam uzmem hotel, pojavim se, otpjevam i odem. Mogu ja sad imati pet gostiju na bini, ali ne mogu ih sad na glavi nositi".

