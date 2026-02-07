Poznato zašto dečko Milice Todorović ne može da se razvede: Napravio kobnu grešku, žena sve iskoristila

Milica se sinoć obratila javnosti otvorenim pismom, te istakla da joj mir nakon porođaja nije dat.

Velika prašina se podigla nakon što se saznalo da je dečko Milica Todorović, kojem je rodila sina prije nekoliko dana, zapravo oženjen.

Pjevačica je na sve načine pokušala da zaštiti svog partnera, ali bezuspješno, jer se medijima javila žena koja tvrdi da je njegova zakonita supruga i koja je iznijela svoju stranu priče.

Klupko je počelo da se odmotava, a detalji o Miličinom dečku izbijaju na površinu. Kako saznaju domaći mediji, u pitanju je privatnik koji se bavi prodajom automobila. Upravo su se tako njih dvoje i upoznali, kada je Milicu nekadašnji partner M. B. prevario za kola.

Imovina je problem

„Milica je željela da kupi sebi auto i zajednički prijatelj ih je povezao. Riječ po riječ, lijepo su se sporazumjeli i među njima su sijevnule varnice. Tokom komunikacije oko kola rodila se i ljubav. Neko vrijeme su se družili, a on je pjevačici predočio da nije srećan u braku i da se razvodi. Ona je u to povjerovala. Viđali su se tajno zbog njegove porodične situacije i niko nije želio da im remeti taj mir. U nekom trenutku je i njegova supruga saznala za njihovu vezu, pa joj je i on sam to priznao. Morao je jer je Milica ostala trudna i nije željela da abortira. Razvod se nije dogodio jer su njih dvoje tokom braka stekli imovinu, pa je sada to veliki problem. Zbog toga je ona i odlučila da progovori kako bi se finansijski zaštitila jer ima dvoje djece. Čekala je da se Milica porodi da bi javno progovorila“, rekao je izvor za domaće medije.

„Zamoliću vas da me ispoštujete“

Milica Todorović se juče oglasila za MONDO i priznala da joj cijela ova situacija teško pada, te apelovala da je puste da se oporavi.

„Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada poštovali mene i moju porodicu, da to i ostane“, rekla je Milica i dodala:

„Kad dođe vrijeme, pričaćemo o svemu. Sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim djetetom“, istakla je Milica za MONDO.