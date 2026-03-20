Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Kako su naveli, Sudski savjet i Vrhovni sud pokreću sistem sudske prakse Crne Gore, prvi sistem zasnovan na vještačkoj inteligenciji koji je u potpunosti razvijen od strane zaposlenih u Odjeljenju za IKT i multimediju Sekretarijata Sudskog savjeta, piše CdM.

“Važno je istaći da crnogorsko sudstvo od decembra 2025. godine raspolaže sopstvenom AI infrastrukturom, koja je obezbijeđena iz donacija EU fondova, uz posredstvo UNOPS-a, čime je osigurana potpuna kontrola nad podacima, kao i nezavisnost od eksternih provajdera”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali, pilot projekat se trenutno realizuje u Privrednom sudu, uz podršku Sudskog savjeta i Vrhovnog suda, kao i analitičku podršku projekta EUROL 4.

“Sistem omogućava inteligentnu pretragu sudske prakse i uključuje AI chatbot koji korisnicima pomaže u radu isključivo na osnovu sudskih odluka pohranjenih u informacionom sistemu i biltenima, bez mogućnosti generisanja sadržaja izvan tog okvira”, dodaju iz Sudskog savjeta, prenosi CdM.

Poseban akcenat stavljen je na usklađenost sa EU regulativom u oblasti primjene vještačke inteligencije i zaštite ličnih podataka, čime su ispunjeni najviši standardi privatnosti i bezbjednosti informacija.

“Nakon 30 dana pilot faze, planiran je prelazak u punu produkciju, čime će crnogorsko sudstvo postati predvodnik digitalne transformacije pravosudnih sistema u regionu”, zaključili su u saopštenju.

Podsjetimo, EUROL 4, odnosno podrška Evropske unije vladavini prava u Crnoj Gori, započeo je svoje aktivnosti u novembru 2024. godine dok je sveobuhvatno sprovođenje počelo u aprilu 2025. godine i trajaće 17 mjeseci.

Opšti cilj projekta EUROL 4 je pružanje podrške u pripremi Crne Gore za pristupanje EU kroz pružanje pomoći u usklađivanju i djelotvornoj primjeni relevantne pravne tekovine i standarda EU u oblasti pravde i bezbjednosti, a sve u skladu sa novom metodologijom proširenja.