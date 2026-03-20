Kimova ćerka, poznata kao Kim Džu Ae, za koju se vjeruje da ima oko 13 godina, poslednjih mjeseci se sve više pojavljuje u javnosti sa ocem.

Ćerka sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una viđena je kako vozi tenk tokom vojne vježbe dok joj otac sjedi iza nje, prema fotografijama koje je objavila sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA, a analitičari spekulišu da bi ona mogla biti njegova naslednica.

Kimova ćerka, poznata kao Kim Džu Ae, za koju se vjeruje da ima oko 13 godina, poslednjih mjeseci se sve više pojavljuje u javnosti sa ocem.

Najnovije fotografije je prikazuju kako vozi tenk dok joj se nasmijani otac naslanja na kupolu iza nje i trojica uniformisanih vojnih oficira koji sjede na trupu vozila.

Ranije ovog mjeseca, viđena je kako puca iz puške na streljani, a jednom je fotografisana i kako puca iz pištolja.

North Korean leader Kim Jong Un supervised a tank drill which showcases advanced combat capabilities. His teenage daughter Ju Ae was present again beside his side, fuelling speculation about her future role amid rising public appearances.#kimjongun#northkorea#military#tanks…pic.twitter.com/M66ldAFYOc — The Federal (@TheFederal_News)March 20, 2026

Djevojčica prati svog oca na brojnim važnim događajima

Sjeverna Koreja nije zvanično potvrdila ime ćerke sjevernokorejskog lidera, niti njene godine.

U četvrtak je Kim nadgledao vježbu sa novim tipom tenka, gdje su demonstrirane superiorne ofanzivne i odbrambene sposobnosti protiv dronova i protivoklopnih raketa, prema izvještaju novinske agencije KCNA.

U nedelju je Kim Džong Un zajedno sa ćerkom posmatrao je testiranje sistema višecevnih bacača raketa, javili su sjevernokorejski državni mediji, što je vjerovatni odgovor na aktuelne američko-južnokorejske vojne vježbe koje Pjongjang vidi kao probe za invaziju.

Zvanična sjevernokorejska novinska agencija KCNA javila je da je Kim posmatrao vježbu napada kod istočne sjevernokorejske obale u kojoj je bilo uključeno 12 preciznih raketnih bacača kalibra 600 milimetara.

Kim Džong Un je rekao, kako prenosi KCNA, da će vježbe izložiti neprijatelja u dometu od 420 kilometara "nelagodnostima", i zaprijetio da će se koristiti "taktičko nuklearno oružje". On se, kako izgleda, osvrtao na vojnike Južne Koreje i SAD stacionirane u Južnoj Koreji.