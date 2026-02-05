"Ona je moja doktorka za dušu i lijeva pretkomora": Marija Šerifović otkrila u kakvom je odnosu sa Jovanom Pajić

Marija Šerifović prisjetila se nedavnog putovanja, pa spomenula i svoju prijateljicu Jovanu Pajić.

Marija Šerifović poslednjih nekoliko dana provela je na Baliju sa koleginicom i prijateljicom Jovanom Pajić. Kako se putovanje završilo, Marija se oglasila na svom Instagram profilu gdje je otkrila da joj je Bali donio mir.

"Putovanja nisu bijeg. Ona su povratak. Nekima služe da vide svijet. Drugima da pobjegnu od svakodnevice, ljudi, buke, očekivanja. Nekima su dokaz da žive, drugima da još uvijek traže. Svako putuje iz drugačijeg razloga. I svako se vrati sa onim za čim je potajno krenuo. Meni je Bali donio mir. Ne onaj trenutni, turistički, već tihi, duboki mir za koji nisam ni znala da mi nedostaje. Mir u kome se ništa ne dokazuje. U kome se ne žuri. U kome sam prvi put čula sebe bez buke svijeta. Neka mjesta ne posjećujemo slučajno. Ona nas pozovu onda kada smo spremni da stanemo. Da dišemo. Da budemo. I nikada mi to ne bi uspjelo bez moje Doktorke za dušu i moje lijeve pretkomore Jovane Pajić. Kakvih 10 dana. Bali, do sledećeg dolaska ostani ono što jesi. Ja ću ponijeti mir koji si mi dao i vratiti se kada bude vrijeme", napisala je Marija na Instagramu.

Marija Šerifović se iznervirala na putovanju

Ovoga puta glavna zvijezda videa, pored nje i Jovane Pajić, bilo je ozloglašeno voće durijan. Jovana je bila ta koja je insistirala da kupe ovu namirnicu, za koju je Marija odmah imala spreman opis.

"Ovo je video u kojem je Jovana Pajić insistirala da se kupi voće koje se zove kako? Durian. Znači to je, to je nešto do te mhere ogavno", rekla je Marija, a onda pokazala pripreme da se uopšte približi ovoj voćki.

Nakon što su je otvorile, Marija je odmah začepila nos, a onda je Jovana degustirala ovaj plod. Ubjedivši Mariju da je ukusno, pjevačica se jedva osmelila da uzme zalogaj.

"Šta je ovo? Je l' ovo za nešto valja? Nemoj da pipaš rukama. Nećeš nikad da opereš ruke. Je l' ima nešto dobro? Jao majko mila. Jao majko mila", zapomagala je Marija dok se trudila da proba voćku.

Na kraju umalo nije povratila na ovaj ukus, a Jovana se zacijenila od smijeha jer je uspela da nasamari Mariju da proba najodvratnije voće na svijetu.

"Znači neću da se igram ovoga nikad više", ljuta je bila Marija.

