Marija Šerifović na spektakularan način iznenadila Jovanu Pajić za rođendan: Konfete i vatromet, sve puca od emocija

Jovana Pajić nije krila oduševljenje kada je videla iznenađenje.

Izvor: Instagram printscreen

Jovana Pajić proslavila je svoj 37. rođendan, a njeni najbliži su dali sve od sebe da se pjevačica osjeća posebno.

Njena najbolja prijateljica Marija Šerifović napravila joj je iznenađenje za pamćenje.

Ovome se nije nadala

Pjevačica je tiho i bez bilo kakve najave povela Jovanu do mjesta gdje su je u gotovo mrklom mraku čekali najbliži prijatelji i porodica.

Kada se Pajićeva približila dovoljno, grupa njenih ljudi ju je sačekala iza ćoška i vrisnula u glas. Da sve bude kao iz bajke doprinijele su i konfete u bliku srca koje su letjele na sve strane.

Jovana se šokirala kada ih je ugledala i sa punim očima suza stajala skoro nema. Kada je nakon nekoliko sekundi došla k sebi, ćušnula je idejnog tvorca iznenađenja - Mariju i nasmijala iskreno i od srca.

Pogledajte 00:24 Rođendansko izenaneđnje za Jovanu Pajić Izvor: #instagram/serifovic Izvor: #instagram/serifovic

Šerifovićeva je objavila ovaj video na svom Instagram profilu i napisala:

"Ono što ne umiješ da imaštaš, prepusti meni."

"Gledam samo sebe"

Jovana je nedavno otkrila kako je vremenom, iako to zvuči sebično, naučila da sebe stavlja na prvo mjesto.

"Mislim da mudrost ide sa godinama i te neke stepenike ne možemo da preskočimo. Gledam samo sebe, možda malo sebično zvuči, ali kad bi se svi fokusirali na ovo što sami radimo. Mnogo veći uspjesi bi nastajali i mnoge kvalitetnije stvari bi nastajale kad bi se takmičili sami sa sobom. Ne može niko sa strane da bude kriv za nešto što nismo odlučili ili uradili dobro", rekla je Jovana.