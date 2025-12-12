Marija Šerifović i Jovana Pajić na rođendanskom putovanju: Pjevačice nerazdvojne, otišle na ovu egzotičnu destinaciju

Marija Šerifović i Jovana Pajić ne kriju koliko su bliske i koliko se vole.

Izvor: Youtube printscreen/ Marija Šerifović

Pjevačica Marija Šerifović otišla je na odmor, pa je snimila video u toku putovanja. Ona je pokazala da joj društvo pravi koleginica Jovana Pajić, dok je odranije poznato da su njih dvije i te kako bliske.

Marija i Jovana su sve vrijeme bile nasmejane, pa su otkrile da su odlučile da prirede iznenađenje prijateljici.

Pogledajte fotografije Marije i Jovane:

"Ja ne znam šta mene sad čeka! Jovaninoj srodnoj duši, Srni, ovo putovanje smo organizovale kao poklon za rođendan", rekla je Marija Šerifović u klipu.

Marija je zamolila Jovanu da se stara o prijateljici kojoj slave rođendan, što je ona sa zadovoljstvom prihvatila.

One su potom stigle na Bali, gdje će provesti naredne dane.

Marija je snimala idilične prizore sa ove egzotične destinacije, kojom je, po svemu sudeći, odmah bila oduševljena.

"Ponosna sam na tebe"

Marija Šerifović je, podsjetimo, nedavno podijelila na društvenim mrežama poruku za koleginicu Jovanu Pajić. Marija je oduševljena njenim novim projektom, pa joj se javno obratila.

Pogledajte fotografije Jovane Pajić:

"Svakom tvom uspjehu i rastu se radujem kao malo dijete. Možda čak i više nego ti sama. I sve ti to odavno pripada", navela je Marija Šerifović na Instagramu.

Marija se ovde nije zaustavila.

"Ono što je rođeno iz istine, istrajnosti i čiste namjere, ništa ne može da zaustavi. I ponosna sam. Baš, Jovana", dodala je jedina srpska pobjednica na "Evroviziji" povodom koleginicine nove numere.

