Marija i Jovana otputovale na egzotičnu destinaciju pa otkrile detalje: "Rekli su nam da ih ne gledamo u oči"

Autor Marina Cvetković
Jovana Pajić i Marija Šerifović bile su na odmoru na jednoj od najlepših destinacija na svetu - Baliju, a tamo nema šta ih nije snašlo.

Jovana Pajić i Marija Šerifović bile su na odmoru na jednoj od najlepših destinacija na svijetu - Baliju. Tamo nema šta ih nije snašlo.

"Ćapio je majmun! Posjetile smo šumu majmuna, gdje se oni slobodno kreću. Savjetovali su nas da ih ne gledamo u oči jer to doživljavaju kao prijetnju. Preslatki jesu, ali kada shvatiš koliko ih je oko tebe, i nije ti baš svejedno – nepredvidivi su i većina je sa mladuncima. Sve vrijeme smo bile na oprezu, samo bismo ih na trenutak pogledale i odmah skrenule pogled. Ipak, čuvari imaju jednu 'foru' – daju ti parče banane koje pružiš majmunu, pa izgleda kao da je napravio selfi. Tada je jedan majmun došao Mariji u krilo. Ona ga nije gledala niti mazila, ali je majmunica uzela njenu ruku, stavila je u usta i ujela. Srećom, imala je tupe zube i nije je povrijedila", rekla je Jovana za Radio S.

Jedan trenutak sa putovanja dvije drugarice posebno je privukao pažnju. Kada je pjevačica odlučila da se fotografiše sa majmunom i skupila hrabrost za ovaj susret, usledilo je neprijatno iznenađenje – životinja ju je ugrizla, što je iznenadilo i nju i njene pratioce.

"Mene je upravo ujeo majmun, sreća je što je mator i što su mu tupi zubi", rekla je Marija.

