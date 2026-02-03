"Treba da se oglase policija i Tužilaštvo": Ceca Ražnatović o drami na Dedinju, priznala da ništa ne može da je iznenadi

Svetlana Ražnatović prokomentarisala dramu koja se odvijala rano jutros na Dedinju, kada je na kuću Zdravka Čolića bačena bomba

Danas je javnost potresla vijest da je na kuću Zdravka Čolića u ranim jutarnjim časovima bačena bomba.

U trenutku incidenta u kući se nalazila njegova mlađa ćerka Lara, a dok je policija na licu mjesta i prikuplja snimke s nadzornih kamera, o ovom stravičnom činu su se oglasile i Čoline kolege.

Među njima su članice žirija Zvezde Granda Dara Bubamara, koja je otkrila da je bila na Dedinju kada je bačena bomba, ali i Ceca Ražnatović.

Ražnatovićeva je medijima otkrila kako je reagovala kada je čula da je na vilu Zdravka Čolića bačen bomba.

- Mene više ništa ne može da šokira. Dok se akteri ove nesretne situacije ne oglase, nemojte nas sa estrade da pitate da li smo se čuli sa njim. Tu treba da se oglasi Tužilaštvo, policija, pa da onda pojedinci iznose stavove - rekla nam je Ceca.

