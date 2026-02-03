logo
Prvo oglašavanje Zdravka Čolića nakon što mu je na kuću bačena bomba: Pjevač apelovao samo na jednu stvar

Autor Jelena Sitarica
0

Pjevač se oglasio iz Zagreba

Prvo oglašavanje Zdravka Čolića nakon što mu je na kuću bačena bomba Izvor: Youtube printscreen / Zdravko Colic

Zdravko Čolić se oglasio nakon što mu je na porodičan dom na Dedinju bačena bomba.

"Trenutno sam van zemlje. Nalazim se u Zagrebu gde završavam poslednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu da su svi dobro. Razumijem interes medija, ali moram istaći da su neke izjave u tekstovima protumačene na način koji ne odgovara pravom stanju stvari. Mislim da je važno da se informacije distribuiraju odgovorno i na osnovu provjerenih činjenica. Istraga je u toku i čekamo policijski izvještaj", rekao je pjevač.

Podsjetimo, jutros je, oko 5, na vilu pjevača bačena bomba, a u tom trenutku u kući je bila njegova ćerka Lara. Nije poznato da li je sa njom u tom trenutku bio još neko. 

Pogledajte kakve scene je zatekao naš novinar na licu mjesta:

Motivi za sada nisu poznati, a nakon incidenta ispred vile pjevača pojavio se veliki broj pripadnika policije i nadležnih organa koji su prikupljali materijal. 

Inače, u međuvremenu se pojavila informacija i da je bomba greškom bačena u dvorište pevača, te da je prava meta bio njegov nekadašnji menadžer i komšija Adis Gojak, ali do utvrđenja krivaca i eventualnog priznanja ne možemo znati da li su ove informacije istinite.

Pogledajte kako izgleda luksuzna vila Zdravka Čolića:

