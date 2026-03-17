Stručno obučen pregovarač sprečio je mlađeg muškarca da skoči sa mosta u Tisu, dok je Spasilački tim "Tisa" iz Sente bio spreman da interveniše čamcem.

Mlađeg muškarca, koji je prijetilo da će skočiti sa mosta u Tisu, uspio je da zadrži stručno obučeni pregovarač, a Spasilački tim "Tisa" iz Sente bio je spreman da interveniše čamcem ispod mosta. Nandor Baranji, ronilac i dugogodišnji član tima, opisao je događaje 9. marta:

"Dobili smo dojavu da mlađi muškarac prijeti da će skočiti sa mosta, sa petnaestak metara, u hladnu rijeku. Temperatura vode bila je oko sedam stepeni. U najbržem mogućem roku čamcem smo otišli ispod mosta. Policijska akcija trajala je nepuna četiri sata, a okončana na najbolji mogući način. Oko 17.45 pregovarač je uspio da ubijedi muškarca, starog oko 30 godina, da odustane od svoje namjere. On se sa betonskog stuba i platforme popeo nazad na most", ispričao je Baranji.