Tramp otkrio plan za prvi dan nakon završetka rata na Bliskom istoku.

Američki predsjednik Donald Tramp se obratio medijima tokom javnog dijela sastanka sa premijerom Irske Mišelom Martinom. Prvo je oštro kritikovao ostavku Džo Kenta, načelnika Službe za borbu protiv terorizma usred rata na Bliskom istoku, a onda je predstavnicima medija objasnio plan za prvi dan nakon završetka rata u Iranu, prenosi britanski list "Gardijan".

"Mi još uvijek nismo spremni da odemo iz Irana. Hoćemo u bliskoj budućnosti.

U ovom trenutku, Sjedinjene Države imaju odličnu podršku zemalja sa Bliskog istoka, dok od strane NATO nemamo nikakvu pomoć", izjavio je Tramp.

On je danas javno izvrijeđao i kritikovao NATO saveznike na svojoj društvenoj mreži "Truth social". Naveo je da Sjedinjenim Državama nije potrebna pomoć Alijanse uprkos tome što, kako je naveo, oni uvijek brane članice NATO pakta.