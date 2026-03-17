Delegaciju Vlade na Međuvladinoj konferenciji predvodio je premijer Milojko Spajić, koji je istakao da Trans-evropske mreže omogućavaju jače veze između ljudi, ekonomija, prilika, ideja.

Na Međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Evropske unije, koja je održana danas u Briselu, privremeno je zatvoreno Poglavlje 21 – Transevropske mreže, 14. zatvoreno poglavlje u pregovaračkom procesu i 11. otkako je Crna Gora dobila pozitivan IBAR za poglavlja iz oblasti vladavine prava, saopšteno je iz Kabineta premijera Crne Gore, piše Antena M.

Delegaciju Vlade na Međuvladinoj konferenciji predvodio je premijer Milojko Spajić, koji je istakao da Trans-evropske mreže omogućavaju jače veze između ljudi, ekonomija, prilika, ideja.

„Naš kontinent postaje sve povezaniji i ujedinjeniji. U tom smislu, današnji korak odnosi se na nešto što prevazilazi same mreže. Riječ je o tome da Crna Gora i njeni građani postaju sve čvršće utkani u tkivo Evropske unije“, kazao je premijer Spajić u obraćanju učesnicima Međuvladine konferencije.

Kako je istakao, za Crnu Goru, smještenu na strateškom raskršću između Jadrana i Zapadnog Balkana, unapređenje i razvoj transevropske transportne i energetske mreže vidi kao svoj strateški cilj u okviru šireg evropskog sistema mobilnosti, logistike i ekonomske integracije.

„To znači da je svaka velika infrastrukturna odluka koju donosimo vođena širom perspektivom, i to: kako se Crna Gora povezuje sa svojim susjedima, kako se Zapadni Balkan povezuje sa Evropskom unijom, i kako te veze doprinose integrisanijem evropskom kontinentu, cilju čija je relevantnost danas veća nego ikada“, istakao je predsjednik Vlade, prenosi Antena M.

On je kazao da je Crna Gora aktivno učestvovala u identifikovanju prioritetnih infrastrukturnih koridora, kao i u jačanju regionalne koordinacije, te da nastavlja da širi elektroenergetske interkonekcije sa susjednim državama i sa Evropskom unijom.

„Podmorski elektroenergetski kabl koji povezuje Crnu Goru i Italiju već predstavlja snažan most između Zapadnog Balkana i evropskog energetskog tržišta, jačajući regionalnu stabilnost, integraciju i sigurnost snabdijevanja. Istovremeno, Crna Gora učestvuje u regionalnim inicijativama usmjerenim na jačanje diversifikacije i povezanosti energetskih sistema, uključujući projekte poput Jonsko-jadranskog gasovoda“, naveo je premijer Spajić.

Kako je istakao, dugoročna budućnost energetskog sistema Crne Gore leži u obnovljivim izvorima energije, modernoj elektroenergetskoj infrastrukturi i niskougljeničnim rješenjima.

Predsjednik Vlade je zahvalio Evropskoj komisiji, predsjedavajućoj državi Kipar i državama članicama na konstruktivnom angažmanu i kontinuiranoj podršci u procesu integracije.On je poručio da će Crna Gora nastaviti da jača svoje administrativne kapacitete, pažljivo planira infrastrukturne investicije i obezbjeđuje puno poštovanje evropskih standarda i pravila.

„Svaki modernizovani kilometar željeznice, svaka povezana luka, svaka ojačana energetska interkonekcija približava Crnu Goru i Evropsku uniju jedne drugima. I upravo je najopipljivija suština evropske integracije izgradnja veza koje skraćuju udaljenosti, olakšavaju saradnju i jačaju našu zajedničku budućnost. I danas, privremenim zatvaranjem Poglavlja 21, izgradili smo još jednu važnu transevropsku vezu“, zaključio je Spajić, javlja Antena M.