Iranski mediji objavili da je ubijen važan komandant iranske revolucionarne garde.

Iranski mediji saopštili su da je danas ubijen Golamreza Soleimani, važan komandant iranske revolucionarne garde koji je bio i komandant Basija - volonterske paravojne jedinice koja je bila ogranak iranske revolucionarne garde, javlja "Skaj Njuz". Izraelski mediji su prvi saopštili da su danas ubili Soleimanija.

Prema navodima izraelskih medija, on je bio jedna od ključnih osoba u vojnim strukturama Irana. Takođe, važio je za glavnu osobu za represiju nad narodom, uglavnom na protestima.

Režim u Teheranu se dosad nije oglašavao o ovom slučaju. Njihova zvanična potvrda se očekuje.