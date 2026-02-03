Ko je čovjek koji je umjesto Čole trebalo da bude meta bombaškog napada? Radi sa Bregom, a prije prijetio pištoljem

Navodno Zdravko Čolić nije trebalo da bude meta napada, već njegov bivši menadžer

Na kuću Zdravka Čolića bačena je bomba, a trenutno je na terenu veliki broj pripadnika policije i nadležnih organa koji trenutno prikupljaju informacije sa video kamera.

Navodno video-nadzor na kući Zdravka Čolića ne radi, zbog čega se forenzičari nadaju da će materijal sa okolnih kamera ipak otkriti ko je napadač.

Inače, u trenutku napada, u kući su bili Zdravko Čolić, njegova supruga i jedna od ćerki, Lara, koje je i probudila stravična eksplozija.

Inače, sada se pojavila informacija da meta nije bio Čolić, već da je to trebalo da bude njegov bivši menadžer Adis Gojak, prenosi Informer.

Adis je trenutno mendažer Gorana Bregovića, a u prošlosti je bio tema javnosti zbog incidenta od prije nekoliko godina kada je navodno prijetio komšijama.

Kako je pisala tada Republika, Gojak je potegao pištolj na svoje prve komšije nakon što je pobijesnio zbog buke. Momka koji je izvodio radove instalacije kamera angažovao je Gradimir Dražić, Gojakov komšija, koji je inače vlasnik dvije trećine te zgrade, a on je kasnije opisao šta se tačno desilo.

- Desilo se to da je došao sa oružjem kod mene na vrata. Kod mene je radio momak koji je stavljao kamere, nažalost, bez mog odobrenja radio je to u 23 časa uveče, bušio je te rupe što je van kućnog reda, ali to nije razlog da ti dođeš sa oružjem na nečija vrata i da tako rješavaš stvari. To je suština priče - rekao je on za Pink.

Gradimir je podnio krivičnu prijavu protiv Gojaka, te mu je prema njegovim riječima oduzeto oružje i municija.

- Mi imamo video-snimke sa tonom, njegova upozorenja. To je ponašanje devedesetih, mafijanje koje se dešava u kući u kojoj mi živimo zajedno od 2003. godine. Ja sam vlasnik dvije trećine te zgrade, a on je u potkrovlju. Mi smo podnijeli krivičnu prijavu, pozvali smo policiju, njemu je oduzeto dva pištolja i municiju, tako nam je rečeno. To se sve dogodilo u ponedeljak - rekao je Gradimir i dodao:

- To je filmska priča, drama koja se odvija. Momak instalira kamere, on silazi razjaren, napada ga, bez upozorenja, psuje ga, tjera ga, daje mu pet minuta! On je dotrčao do mene, ja sam naravno čuo sve te zvukove, naravno da se čulo, naravno da je bilo glasno, niko to ne spori... Momak mi kaže: "Ovaj me tjera", ja sam izašao iz stana, moja supruga i sin, on mi viče: "Pet minuta vam dajem", psovke, ja sam mu rekao: "Kojih pet minuta, o čemu ti pričaš", on je otrčao gore i dolazi sa pištoljem. Imamo sve snimke, policija je sve evidentirala, oduzela mu oružje. Ja sam rekao da to nije prvi put i da to nije taj pištolj kojim je do tada mahao, ima ovdje po komšiluku ljudi koje stalno psuje, proziva. Jedan lik koji se koristi time da ima poznanstva svuda.

Gradimir je ispričao da je kamere želio da postavi baš zbog svog komšije, koji, kako kaže, njega kontroliše i maltretira već godinama.

- Nisam ja slučajno htio da stavljam kameru dolje u podrumu, on je time bio pogođen da ja vidim šta on po tom podrumu radi. On ima već više od 10 godina kameru u tom podrumu. Mislim da je to bio i glavni motiv, što sam htio da vidim šta se u tom podrumu dešava. Nemam uvid ako nemam kameru ko mi uđe u zgradu sa te strane. Nisam ja takav da pratim njega, kao što on prati mene više od 20 godina. Ja ne želim ni novac, ni slavu, nikom nisam dužan, ali estradni moćnici se ponašaju kao devedesetih, mašu oružjem. Neću da maltretira druge zato što je Bregin i bivši Čolin menadžer. On je takozvani estradni moćnik, ali ne smije nas normalne ljude da ugrožava. Ni ja, ni moja supruga, ni moje dijete, mi mu nismo rekli nijednu ružnu riječ. A on je nas s druge strane i vrijeđao, i došao sa pištoljem i postrojavao nas: "Lezi, ja pucam" - zaključio je Gradimir tada.

Adis Gojak tada, iako ga je naša redakcija uredno pozvala radi komentara povodom gore navedenih tvrdnji nije odgovarao.

Nije poznato da li je Gojak odgovarao za navodni incident i kako je čitav slučaj riješen, a on je danas menadžer Gorana Bregovića.