Na Čolinoj kući ne radi video-nadzor? Nakon stravičnog napada nove komplikacije u istrazi

Kako prenose mediji, na kući Zdravka Čolića nije radio video-nadzor što može komplikovati pronalazak napadača
Na kuću Zdravka Čolića bačena je bomba, a na terenu je trenutno veliki broj pripadnika policije koji vrše uviđaj.
U trenutku napada, pjevač je, zajedno sa suprugom i ćerkom bio u kući, dok druga ćerka Una jedina nije bila tu.
Inače, kako sada piše Republika, video-nadzor na Čolinoj kući nije radio, te policija pokušava da prikupi sve moguće dokaze sa okolnih kamera.
Incident je potresao Dedinje, a policija apeluje na sve koji imaju bilo kakve informacije da se jave nadležnim ekranima.
Pogledajte slike sa uviđaja:
