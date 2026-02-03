Na Čolinoj kući ne radi video-nadzor? Nakon stravičnog napada nove komplikacije u istrazi

Kako prenose mediji, na kući Zdravka Čolića nije radio video-nadzor što može komplikovati pronalazak napadača

Izvor: MONDO/Uroš Matejić

Na kuću Zdravka Čolića bačena je bomba, a na terenu je trenutno veliki broj pripadnika policije koji vrše uviđaj.

U trenutku napada, pjevač je, zajedno sa suprugom i ćerkom bio u kući, dok druga ćerka Una jedina nije bila tu.

Pogledajte 00:32 Prvi snimci kuće Zdravka Čolića na koju je bačena bomba Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Inače, kako sada piše Republika, video-nadzor na Čolinoj kući nije radio, te policija pokušava da prikupi sve moguće dokaze sa okolnih kamera.

Incident je potresao Dedinje, a policija apeluje na sve koji imaju bilo kakve informacije da se jave nadležnim ekranima.

Pogledajte slike sa uviđaja: