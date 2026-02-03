Otkriveno koja vrsta bombe je bačena na kuću Zdravka Čolića.

Izvor: MONDO/Uroš Matejić

Na porodičnu kuću pevača Zdravka Čolića prema saznanjima MONDA sa lica mjesta bačena je ručna ofanzivna bomba "kašikara".

Prema prvim informacijama ona je bačena oko 5 časova ujutru. Kako saznajemo od ekipe MONDA koja se nalazi na licu mjesta, policija trenutno uzima snimke sa nadzornih kamera okolnih kuća na Dedinju.

Za sada nije poznato da li kamere na kući Zdravka Čolića u trenutku napada nisu radile.

Šta je bomba "kašikara"

Ručna bomba "kašikara" je ručna ofanzivna bomba koja je dobila nadimak po poluzi (ručici) koja liči na kašiku.

Ofanzivna ručna bomba, u žargonu poznata kao "kašikara", predstavlja pešadijsko oružje namijenjeno napadu u neposrednoj blizini. Naziv je dobila po metalnoj poluzi - takozvanoj "kašiki" - koja je sastavni dio mehanizma, a koja se u svakodnevnom govoru poistovijetila sa samom bombom.

Za razliku od defanzivne ručne bombe, čije dejstvo se zasniva prije svega na raspršivanju velikog broja gelera, ofanzivna kašikara djeluje dominantno snagom eksplozije i udarnog talasa. Upravo zbog manjeg rasipanja gelera, ona je namijenjena upotrebi u napadu i kretanju, jer predstavlja manji rizik za osobu koja je baca.

Iako proizvodi manje gelera, kašikara je i dalje izuzetno opasno i smrtonosno oružje, koje može izazvati teške tjelesne povrede ili smrt u neposrednoj blizini.

Podsjetimo, u bombaškom napadu niko nije nastradao, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta.