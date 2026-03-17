Makron uslovljava pomoć u Ormuskom tesnacu prestankom sukoba, dok Tramp oštro odgovara da će francuski predsjednik, kome uskoro ističe mandat, brzo postati "bivši".

Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je da je Francuska spremna da pomogne u osiguravanju Hormuškog tesnaca, ali isključivo nakon što prestanu neprijateljstva na toj ključnoj plovnoj ruti za transport nafte.

Na početku sjednice vlade, Makron je rekao da Francuska "nikada neće učestvovati u operacijama otvaranja ili oslobađanja Ormuskog tesnaca u sadašnjem kontekstu", ali da bi preuzela odgovornost za pomorsku pratnju brodova ako to bude potrebno nakon završetka borbi.

Takav aranžman zahtijevao bi i koordinaciju sa Iranom, dodao je. Makronova izjava dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Tramp rekao da "zahtijeva" od pojedinih zemalja veću vojnu podršku u Ormuskom tesnacu. Nekoliko evropskih saveznika SAD-a javno se ogradilo od slanja vojnog prisustva na tu stratešku rutu.

Tramp: Makron će uskoro postati bivši

Upitan za Makronove komentare tokom susreta sa irskim premijerom u Ovalnom kabinetu, Tramp je rekao da će njegov francuski kolega "uskoro biti van dužnosti, pa ćemo vidjeti".

Makronov predsjednički mandat ističe prije francuskih predsedničkih izbora 2027. godine, a ova godina je njegova poslednja puna godina na dužnosti.