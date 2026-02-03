Komšije poznatog pevača zatečene su onim što se danas dogodilo Čoliću.
Pevač Zdravko Čolić na čiju je kuću jutros bačena bomba, prema nezvaničnim informacijama, u trenutku napada spavao je u kući! Kako navode mediji, napad se dogodio rano jutros, oko 5 sati, dok su svi spavali, ali je policiji prijavljen tek pre nekoliko sati.
Policija i dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu prikupljaju dokaze i vrše uviđaj u kući Zdravka Čolića na Dedinju, na koju je jutros bačena bomba.
Oglasile se Čoline komšije nakon što je bačena bomba na njegovu vilu: Drama na Dedinju, detonacija sve paralisala
Prema nezvaničnim informacijama, u bombaškom napadu na kuću niko nije povređen, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta.
Komšije Zdravka Čoliča kažu da se jutros čula jaka detonacija.
- Sve nas je prepalo kada se zatreslo, a potom se čula buka i lomljava. Ovo je miran kraj, nikada nismo ni pomislili da bi neko mogao da napadne komšiju - kaže jedan komšija.
Kako navodi Kurir, istražitelji prikupljaju dokaze, traže materijalne tragove i snimke sa okolnih sigurnosnih kamera. Prema nezvaničnim informacijama, u kući su u trenutku napada osim pevač, bile i njegova supruga i jedna ćerka.
