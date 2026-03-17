Nikola Martinović (36) sa Cetinja, koji važi za člana jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe, uhapšen je danas u akciji pod nazivom "Lipa", saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: Demokrate

Hapšenje odbjeglog pripadnika škaljarskog kriminalnog klana Nikole Martinovića nakon gotovo tri godine bjekstva ogolilo je licemjerje i dvostruke aršine političkih i interesnih struktura koje već mjesecima pokušavaju da kroz manipulaciju pojedinim slučajevima destabilizuju sektor bezbjednosti, saopštio je poslanik Demokrata, Momčilo Leković.

“Ovo lice bilo je u bjekstvu od aprila 2023. godine pa sve do 17. marta 2026. godine. Dakle, skoro tri godine nalazio se van domašaja pravde. Posebno je važno podsjetiti da je pobjegao u periodu kada su pojedine opozicione političke strukture koje danas najglasnije kritikuju bezbjednosni sektor imale značajan uticaj na isti, odnosno kada su uz pomoć i podršku DPS-a i rukovodile njime”, kazao je Leković.

Kako je naveo, riječ je o licu osuđenom na čak 40 godina zatvora, dakle o jednom od najtežih kriminalaca. Uprkos tome, o njegovom bjekstvu niko nije progovorio ni riječ. Nije bilo vatrenih političkih govora, saopštenja, kontrolnih saslušanja, niti dramatičnih optužbi na račun institucija.

“Nasuprot tome, svjedoci smo da se slučaj Miloša Medenice svakodnevno zloupotrebljava za političku kampanju protiv bezbjednosnog sektora. Iza takvog narativa stoje vrlo prepoznatljivi politički akteri, interesne grupe i njima bliski medijski krugovi koji sistematski pokušavaju da stvore sliku navodne institucionalne nemoći”, dodaje Leković.

Prema njegovim riječima, radi se o svjesnoj manipulaciji javnosti i pokušaju političkog obračuna sa institucijama koje su upravo u posljednjem periodu zadale ozbiljne udarce organizovanom kriminalu. Kada bježe najteže ubice i pripadnici kriminalnih klanova, tada ćute. Tada nema političke galame niti pokušaja da se pronađu krivci.

“Ali kada se određeni slučaj može politički instrumentalizovati, tada se pokreće organizovana kampanja i hajka, uz plasiranje narativa čiji je jedini cilj destabilizacija i kompromitovanje sektora bezbjednosti”, ističe on.

Takvo hibridno djelovanje, navodi Leković, više nije moguće sakriti. Građani jasno vide ko ćuti kada bježe osuđeni na 40 godina zatvora, a ko selektivno podiže političku buku kada to odgovara njihovim interesima.

“Bez obzira na jasne političke manipulacije i pokušaje destabilizacije, svi bjegunci, bez izuzetka, biće pronađeni i privedeni pravdi, što će biti najbolji odgovor političkim pokroviteljima organizovanog kriminala u Crnoj Gori”, zaključio je poslanik Demokrata.