logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čola morao da se preseli u kuću na Dedinju: Prošlu vilu prodao za milion evra i pobegao, sad mu bačena bomba

Čola morao da se preseli u kuću na Dedinju: Prošlu vilu prodao za milion evra i pobegao, sad mu bačena bomba

Autor Jelena Sitarica
0

Zdravko Čolić je pre Dedinja živeo na Košutnjaku, a zbog ogromnog problema je morao da se preseli odatle.

Čola morao da se preseli u kuću na Dedinju Izvor: Kurir / Dragana Udovičić

Na kuću Zdravka Čolića danas je bačena bomba, a okolnosti se još uvek utvrđuju. Kako pišu domaći mediji, pričinjena je značajna materijalna šteta, a oštećena je fasada kuće, kao i automobil, dok su stakla na prozorima popucala. 

Inače, u trenutku eksplozije, Čolić je bio u vili sa porodicom i ćerkom Larom, a jedina koja u tom trenutku nije bila tu je druga ćerka Una. 

Pogledajte i kako izgleda luksuzno zdanje na Dedinju:

Inače, Čola se preselio na Dedinje pre oko dve godine nakon što je bio primoran da proda porodičan dom na Košutnjaku. On je ovo zdanje prodao za preko milion evra. Inače, pevač je na nekoliko godina menjao mesto stanovanja.

Najpre je živeo na Dedinju, gde je prodao kuću, nakon čega je kupio vilu u mirnom delu prestonice, u blizini Banovog brda. On menja životni prostor zbog toga što su poštovaoci njegovog lika i dela često dolazili na vrata i želeli da se upoznaju s njim i fotografišu, a to je trajalo godinama, zbog čega je pevač presekao jer nije imao mira ni danju ni noću.

Pogledajte i scene sa uviđaja nakon što je bačena bomba: 

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Zdravko Čolić bomba kuća

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ