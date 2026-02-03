Čola morao da se preseli u kuću na Dedinju: Prošlu vilu prodao za milion evra i pobegao, sad mu bačena bomba

Zdravko Čolić je pre Dedinja živeo na Košutnjaku, a zbog ogromnog problema je morao da se preseli odatle.

Izvor: Kurir / Dragana Udovičić

Na kuću Zdravka Čolića danas je bačena bomba, a okolnosti se još uvek utvrđuju. Kako pišu domaći mediji, pričinjena je značajna materijalna šteta, a oštećena je fasada kuće, kao i automobil, dok su stakla na prozorima popucala.

Inače, u trenutku eksplozije, Čolić je bio u vili sa porodicom i ćerkom Larom, a jedina koja u tom trenutku nije bila tu je druga ćerka Una.

Pogledajte i kako izgleda luksuzno zdanje na Dedinju:

Inače, Čola se preselio na Dedinje pre oko dve godine nakon što je bio primoran da proda porodičan dom na Košutnjaku. On je ovo zdanje prodao za preko milion evra. Inače, pevač je na nekoliko godina menjao mesto stanovanja.

Najpre je živeo na Dedinju, gde je prodao kuću, nakon čega je kupio vilu u mirnom delu prestonice, u blizini Banovog brda. On menja životni prostor zbog toga što su poštovaoci njegovog lika i dela često dolazili na vrata i želeli da se upoznaju s njim i fotografišu, a to je trajalo godinama, zbog čega je pevač presekao jer nije imao mira ni danju ni noću.

Pogledajte i scene sa uviđaja nakon što je bačena bomba: