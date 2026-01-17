"Bio sam bolji bivši muž nego dok sam bio u braku": Džej se razveo od žene, a nadao se da će ostariti zajedno

Džej Ramadanovski svojevremeno je govorio o svojoj prvoj supruzi Nadi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Legendarni pjevač Džej Ramadanovski preminuo je 2020. godine. Iz braka sa svojom prvom suprugom Nadom dobio je dvije ćerke, dok je u posljednjem periodu života bio u vezi sa nevjenčanom partnerkom Andrijanom.

Iako je u javnosti imao reputaciju velikog zavodnika, Nada je zauzimala posebno i trajno mjesto u njegovom životu. Džej je u više navrata govorio o njoj s velikim poštovanjem i isticao koliko mu znači.

"Nas dvoje imamo odličnu komunikaciju. Uvijek me je pazila, a i ja nju. Ona ne radi, ja cijeli život radim za nju. Još odmalena", ispričao je Džej prije nekoliko godina.

Njihov brak sklopljen je prije mnogo godina, a iz te ljubavi rodile su se ćerke Marija i Ana. Upravo uz Nadu, Džej je izgradio svoju muzičku karijeru i stekao veliku popularnost. Njegovi profesionalni uspjesi uslijedili su nakon izuzetno teškog djetinjstva i godina provedenih u domu. Kada su se zajedno pojavljivali u javnosti, djelovali su kao skladan i stabilan par.

Nažalost, u jednom trenutku poroci i druge žene prevagnuli su nad emocijama. Džej je otvoreno priznavao da su upravo ti razlozi doveli do kraha njegovog braka sa Nadom. Ipak, njihov odnos se tada završio samo formalno.

"Ma, odmah mi se svidjela. Služio sam vojsku u Visu šest mjeseci pa potom u Splitu. Kada sam se vratio sa služenja vojnog roka upoznao sam Nadu, ona je bila sestra od moga druga tu iz kraja, to je bila ljubavna priča na daljinski u početku zbog njega. Bili smo zajedno dvije godine. Za prosidbu je bilo pomagača sa svih strana da bi sam čin izgledao savršen", otkrio je Džej kako je počela njegova ljubav sa Nadom.

"Nada me je najbolje poznavala"

Džej i za vrijeme braka i nakon razvoda stalno pričao o Nadi. Možda se tek tada vidjelo koliko su bila jaka njegova osjećanja prema njoj, pa i da je bilo žala zbog izgubljene ljubavi.

"Kada sam se razveo od Nade, znao sam da ćemo ona i ja jednog dana ponovo biti zajedno. U našem slučaju, slijedio sam onu čuvenu: 'Nikada ne reci nikad' . Plašim se, ubiće me samoća, a Nada je uvijek bila jedina koja me je uvijek najbolje poznavala i razumjela. Treba neko da se brine o meni", pričao je Džej.

"Koliko god da sam skitao, uvijek sam dolazio kući, trudio sam se da budem savršen muž, ali mislim da sam dan danas bolji bivši muž nego što sam to bio u braku", isticao je Džej.