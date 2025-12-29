Ćerka Džeja Ramadanovskog prvi put u javnosti posle dužeg vremena: U prvom redu sjedi pored vjerenice Saše Kovačevića

Ćerka Džeja Ramadanovskog, Ana, došla je da uživa na koncertu Tropiko benda.
Tropiko bend večeras održava veliki koncert u Beogradu, a sala je ispunjena do poslednjeg mjesta. Među publikom se okupio i veliki broj njihovih kolega sa estrade, koji su došli da uživaju u hitovima benda i pruže im podršku u ovom važnom nastupu.
U prvom redu našao se i Saša Kovačević, koji je nedavno oduševio publiku sa dva rasprodata koncerta u srpskoj prestonici, o čemu se i dalje priča. Na koncert je stigao u pratnji svoje lijepe vjerenice Zorane Tasovac, sa kojom je sve vrijeme uživao u atmosferi i pjesmama.
Među prisutnima bila je i ćerka legendarnog pjevača Džeja, Ana Maksutović, supruga poznatog pjevača Adila. Ona je sjedjela odmah do Zorane Tasovac i ćaskala sa poznatim parom.
Podršku Tropiko bendu došli su da pruže i Peđa Jovanović i Saša Kapor. Obojica su se pojavila bez svojih partnerki, a podsjetimo da je supruga Saše Kapora, pjevačica Nikolina Kovač, trenutno u drugom stanju.
Pogledajte fotografije sa koncerta:
