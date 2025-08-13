"Džej mi uzeo sve pare kad sam došao u Beograd": Ko je Nebojša koji je kuvao za kralja, a Haris ga učio da pravi burek

Kulinarski majstor Nebojša Mišić otvorio je dušu o svojim počecima, te spomenuo i svoja iskustva sa slavnima

Izvor: Petar Aleksić

Čuveni kuvar Nebojša Mišić proslavio se u vrijeme stare Juge, a ugostio je i neka od najvećih imena šoubiznisa, ali i članove kraljevske porodice i političare.

On se svojevremeno dotakao nepoznatih detalja iz svog života, otkrivši kako je izgledao njegov put do vrha, ali i kako se sva ta slavna lica ponašaju kada misle da ih niko ne vidi.

Rodio se 5. juna 1962. godine u Odžacima, a onda je dio života proveo u Sopotu gde je upisao Ugostiteljsku školu.

"Bilo ih je sramota da budu kuvari"

Interesantno je da su ga isprva izbacili iz srednje jer nije htio da pere sudove, međutim, kako je bio jedini upisani učenik u junu i avgustu, direktor ga je ipak vratio. "Niko nije hzio tu da ide, bilo ih je sramota da budu kuvari", ispričao je za Kurir svojevremeno Nebojša Mišić.

Ideju da se okuša u kulinarstvu dao mu je profesor matematike - "Kuvara nema za sledećih pet godina i imaju dobre plate."

Sa 18 se seli u Beograd da studira, a praksa je bila u hotelu Jugoslavija. Dve godine je tu radio bez dinara, a potom i u "Tri šešira" u Skandarliji, gde je bio ispomoć

Misić je otkrio i na šta je potrošio prvi novac:

"Od prvog novca sam vodio društvo u kafanu. Račun je bio preko hiljadu maraka - a plata je bila preko tri hiljade. U to vrijeme smo primali pare po učinku - koliko pazariš, toliko muzike. U suštini, mi smo radili od jedanaest od pet s gostima i uveče od osam. Mislim da je prosječna plata za kuvara tada bila između dve i tri hiljade maraka. Od tih para je moglo normalno da se živi".

Džej mu uzeo sve pare

Nebojša je priznao da je od roditelja krio šta radi, jer je rano otišao od kuće, te im je govorio samo ono što žele da čuju. Jedna od stvari koju im je prećutao bila je situacija kada mu je Džej uzeo sve pare na šibice.

"S prijateljem sam krenuo u hotel "Moskva" na piće. Džej stane na šibicu - i tako ode sve. Nisam smio da zovem moje i kažem da sam izgubio pare".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kuvao za velika imena

On je ispričao i da je u "ono" vreme kuvao za komuniste, sportiste, muzičare...

"Najviše pamtim Raifa Dizdarevića, koji je bio ministar inostranih poslova. Kad god je dovodio neku stranu delegaciju ili predsjednika, premijera te države - uvjek je na kraju večeri dolazio u kuhinju da nam se zahvali", priča Mišić.

Pogledajte koga je sve ugostio:

Vidi opis "Džej mi uzeo sve pare kad sam došao u Beograd": Ko je Nebojša koji je kuvao za kralja, a Haris ga učio da pravi burek Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Privatna arhiva Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kurir/Privatna arhiva Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kurir/Privatna arhiva Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Kurir/Privatna arhiva Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kurir/Privatna arhiva Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir/Privatna arhiva Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Kurir/Privatna arhiva Br. slika: 7 7 / 7

Susret sa kraljem Španije

Čuveni kuvar ispričao je i anegdotu kada im je u goste došao bivši kralj Španije Huan Karlos.

"Kad je došao Huan Karlos sa suprugom u posjetu Jugoslaviji - mi smo pripremili brdo mesa, suhomesnatog, svježeg... Onda u jednom trenutku javljaju da je kraljica vegetarijanka. Šef protokola nam nije prenio da ona ne jede meso. Na sreću, kad su delegacije u pitanju - spremamo i dosta povrća. Mi smo sve to ispasirali i napravili šniclu od povrća za nju. Kraljica je rekla da nikad ništa ukusnije nije jela. Ta šnicla je morala da se napravi u što kraćem roku. Moralo je sve da bude što bolje, brže i spretnije da bi došlo do nje - jer svi već jedu", otkrio je Mišić.

Ugostio mnoge javne ličnosti

"Ima jedna priča u koju možda ne može da se vjeruje. Ušao sam u četvrtak u restoran, a izašao u subotu uveče. Dolazio je Vili Brant, kancelar Njemačke. Dekoracija se stavljala čačkalicama jer nisam mogao prstima. Spavao sam na nekoj klupi po deset-petnaest minuta. Spremala se hladna riba, pravili se leptiri od kajmaka, golubovi od putera. Meso svih vrsta - biftek, ramstek, teletina. Rolovalo se prase i jagnje. Toga više nema, koliko ja znam", otkrio je Nebojša, a potom je spomenuo i Čolu.

"Što se tiče gostiju, od medijskih ličnosti - najbolji je Zdravko Čolić. Čovek je gospodin, poštuje svakog pored sebe. Ostali su svi dignutog nosa. Najviše voli da jede kuvana jela. Nekoliko puta mi je poručivao pasulj da ga nosi kući."

Izvor: Kurir / Dragana Udovičić

Haris Džinović i burek

Zanimljivo je i da ga je Haris Džinović naučio da pravi burek, a susreli su se prvi put u Crnoj Gori, u konobi "Krušo", i upravo je tada čuveni pjevač odlučio da mu pokaže kako treba da se pravi ovaj specijalitet.

Privatni život

Kada je reč o privatnom životu, Nebojša Mišić je u skladnom braku u kom je dobio dvoje djece. "Najveća radost mi je bila kad sam dobio sina, ali više sam se veselio kad sam dobio ćerku", priča kuvar priznavši da nikada nije bio strog otac, a ono čemu se naviše radovao bila je penzija, da može, kako kaže, "konačno da okupi sve drugove".