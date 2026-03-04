Kotorani su u Podgorici slavili protiv Juga 14:13, uprkos lošem ulasku u meč.

Izvor: MN Press

Minimalna pobjeda vaterpolista Primorca u prvoj utakmici osmine finala Evrokupa.

Skoro šest minuta Primorac je bio bez gola, dok je hrvatski tim za to vrijeme stekao prednost od 4:0.

Srećom, naša ekipa se konsolidovala, do kraja uvodne dionice prepolovila minus, a do potpunog preokreta stigla početkom trećeg perioda kada je Radović pogodio za 7:6.

Imao je Primorac i +2 (10:8) nakon gola Vidovića, da bi nakon toga uslijedila serija gostiju od 3:0 za novi preokret.

Primorac je potom posljednju četvrtinu dobio 4:2 i na kraju stekao minimalnu zalihu pred revanš u Zagrebu 14. marta.

Radović je sa tri gola bio najefikasniji kod Primorca, po dva su postigli Brguljan, Inaba i Vidović.

U redovima Juga izdvojio se vetaran Joković sa četiri pogotka.