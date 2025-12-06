Pucao u Arkanov poster, pa ga zazidali u temelje zgrade: Život Džeja obilježila velika tragedija

Džej Ramadanovski preminuo je 6. decembra 2020. godine u Beogradu, u nedelju, a njegov turbulentan život obilježile su velike porodične drame i tragedije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Danas se navršava pet godina otkako nas je napustio legendarni pjevač Džej Ramadovski, a tuga i bol i dan danas ne jenjavaju.

Džejova ćerka Marija Ramadanovski će s članovima porodice posjetiti očevu vječnu kuću i obilježiti pomen. Džej je bio pjevač koji je znao da prenese emociju. Iako ga život nije mazio, iz svake svoje borbe je izlazio jači.

Gubitak brata

Iso Lero Džamba, inače Džejev brat od tetke, poznatiji i kao "Kralj Dorćola" bio je omiljeni gradski lik, družio se sa poznatim glumcima i pjevačima. Nažalost, ušao je u crnu hroniku kao maloljetnik - zbog džeparenja i šibicarenja. Veoma rano počeo je da trenira boks, potom je boksovao i za Crvenu Zvezdu i Radnički. Zbog svog fer pleja ušao je u legendu, a pobjeđivao je mnogo jače i krupnije.

Svaki trag mu se izgubio 23. septembra 1992. godine, neposredno pošto ga je pretuklo nekoliko pripadnika paravojne formacije "tigrovi" Željka Ražnatovića Arkana, u blizini zgrade Beograđanka na beogradskom Vračaru.

Kako su se širile glasine, Iso Lero je zazidan u temelje neke zgrade, dok drugi pričaju da je bačen u reku. Međutim, i u filmu "Nedelja" je ipak prva priča - da je uzidan mrtav u beton.

Zabranjena ljubav

Ženu Nadu je upoznao 80-ih godina i to kao sestru jednog od njegovih najboljih drugova. Kada se vratio iz vojske ona je radila u jednom kafiću, ali iako su se sviđali jedno drugome ta veza bila je zabranjena. Naime, ona je mogla da izađe u grad samo sa bratom i nisu sjedeli u istom društvu. S obzirom na to da se njen otac i brat nisu slagali s njihovom vezom, neko vrijeme viđali su se tajno.