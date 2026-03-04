Porodila se snaja Saše Popovića: Dan nakon bolne godišnjice stigla najlepša vijest, Suzana Jovanović postala baka

Pjevačica Suzana Jovanović postala je baka
Snaja Saše Popovića i Suzane Jovanović porodila se danas, prenosi Pink.
Njen sin Danijel je sa suprugom danas dobio djevojčicu, kojoj je par dao ime Marta
Hvala što ste nam poslali vijest.
