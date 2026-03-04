logo
Porodila se snaja Saše Popovića: Dan nakon bolne godišnjice stigla najlepša vijest, Suzana Jovanović postala baka

Autor Dragana Tomašević
Pjevačica Suzana Jovanović postala je baka

Porodila se snaja Saše Popovića: Dan nakon bolne godišnjice stigla najlepša vijest, Suzana Jovanović postala baka Izvor: Ig printscreen grandtelevizija

Snaja Saše Popovića i Suzane Jovanović porodila se danas, prenosi Pink.

Njen sin Danijel je sa suprugom danas dobio djevojčicu, kojoj je par dao ime Marta

