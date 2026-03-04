Sjedinjene Američke Države su u prvim danima sukoba sa Iranom izgubile vojnu opremu vrednu skoro dvije milijarde dolara, uključujući radarske sisteme.

Izvor: Profimedia/News Images, News Images LTD / Alamy

Prva četiri dana vojnih operacija protiv Irana, koje su počele u subotu, Sjedinjene Američke Države su izgubile vojnu opremu vrijednu skoro dvije milijarde dolara, prema procenama i podacima koje je prikupila Anadolija, piše Anadolija .

Uništena oprema

Najveći pojedinačni gubitak je američki radarski sistem za rano upozoravanje AN/FPS-132 vrijedan 1,1 milijardu dolara na vazduhoplovnoj bazi Al Udeid u Kataru. Sistem je pogođen u iranskom raketnom napadu u subotu, a Katar je potvrdio da je radar oštećen.

Iran je takođe objavio da je uništio radarsku komponentu AN/TPY-2 antibalističkog raketnog sistema THAAD u Al-Ruvaisu, Ujedinjeni Arapski Emirati, čija se vrijednost procjenjuje na 500 miliona dolara. Satelitski snimci iz otvorenih izvora ukazuju na to da je izvršen pogodak.

U nedelju su tri borbena aviona F-15E Strike Eagle izgubljena u incidentu prijateljske vatre sa kuvajtskom protivvazdušnom odbranom. Iako je svih šest članova posade preživjelo, vrednost uništenih aviona procjenjuje se na 282 miliona dolara.

BREAKING:



Reports of a U.S. F-15 fighter jet having been downed over Kuwait moments ago in a friendly fire incidentpic.twitter.com/rWHxiaPbl1 — Visegrád 24 (@visegrad24)March 2, 2026

Tokom početnog napada u subotu, Iran je takođe pogodio sjedište Pete flote američke mornarice u Manami, Bahrein, uništivši dva satelitska komunikaciona terminala AN/GSC-52B vrijedna oko 20 miliona dolara, kao i nekoliko većih zgrada. Ukupni gubici američke vojne imovine u regionu dostigli su 1,902 milijarde dolara.

Pored vojnih baza, meta su bile i američke diplomatske misije u Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Američku ambasadu u Rijadu pogodila su dva drona. Saudijsko ministarstvo odbrane prijavilo je "ograničenu vatru i manju materijalnu štetu", a prema pisanju lista "Vašington post", pogođena je i stanica CIA unutar kompleksa