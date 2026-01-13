"Imao je crkveni brak, a ovo s Minom neću da komentarišem": Prvo oglašavanje Kasperovog oca

Mina i Kasper i dalje "tema broj 1" u srpskim medijima

Mina Kostić, predstavila je svog dečka Maneta Ćuruviju, poznatijeg kao Kasper javnosti, te od tog trenutka o njima ne prestaje da se priča.

Sada je o poznatom paru prvi put govorio Kasperov otac Milan Ćuruvija, koji kažeda je njegov sin samostalan odavno, da mu se ne miješa u odluke kao i izbor partnera, kao i da mu je drago što njegova porodica u mjestu Alibunar slovi za cijenjenu i poštovanu.

"Mane odavno nije tu, a ja se u njegove odluke ne miješam. Nas ovdje svi znaju, ja gledam svoja posla, a šta on i sa kime radi, apsolutno je njegov izbor. On jeste imao crkveni brak, ali neka on priča o tome. Ne bih previše da komentarišem cijelu tu situaciju sa Minom Kostić i sa njim, ja sam iz druge priče" rekao je Milan Ćuruvija za Blic.

"Milan rijetko priča o sinu"

Komšije sa druge strane, Kaspera znaju od malena, te tvrdi da se dosta promijenio otkad je otišao u Ameriku.

Komšinica Slavica je rekla da zna za Manetov brak, kao i da je sa tom ženo živio u Americi, a ne u Srbiji, a da je ona iz sela.

"Mane je super dečko, jako dugo ga znam, a on retko priča o svom poslu u Americi. Družili smo se kad smo bili u školi zajedno, a posle je otišao u Ameriku, i rijetko ga viđam. Posle srednje škole je on otišao tamo, nisam sigurna samo da li je upisivao neki fakultet.

Oca mu redovno viđam, Milan nikada nije previše pričao o sinu, uvijek samo da je dobro i tako. Oduševila sam se kada sam vidjela da je sa Minom Kostić, oduševilo me je to što je uspješan i eto sad su zajedno"rekla je komšinica i nastavila:

"Nije on htio da ostaje ovdje, logično mi je da je da je htio da ode sa strane. Ne vjerujem da krije da je bio u braku. Jeste imao brak, što bi krio? U Americi je živio sa tom ženom, koliko ja znam, a ona je odavde. Ja lično ne znam ko je ta gospođa. Meni djeluje da se Mina i on vole, ne vjerujem da se razočarala. Bilo bi lijepo i da dobiju zajedničko dijete, mislim da on djece nema, stvarno im želim sve najbolje.

