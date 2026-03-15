Kremlj poručuje da evropski lideri ne doprinose mirovnom procesu, dok EU upozorava da rat na Bliskom istoku skreće pažnju sa Ukrajine

Rusija je do sada odbijala pozive evropskih država da preuzmu veću ulogu u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini, prenose međunarodni mediji.

Prošlog mjeseca savjetnik francuskog predsjednika Emanuela Makrona za nacionalnu bezbjednost Emanuel Bon i savjetnik Bertran Bišvalter boravili su u Moskvi, gdje su razgovarali sa Jurijem Ušakovom, glavnim savjetnikom ruskog predsjednika Vladimira Putina za spoljnu politiku.

Prema navodima diplomata upoznatih sa razgovorima, francuski zvaničnici pokušali su da ubijede rusku stranu da evropski saveznici Ukrajine treba da učestvuju u pregovorima. Međutim, ruska strana je, kako tvrde izvori, odbacila tu ideju.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je za „Fajnenšel tajms“ da Evropa ne želi da pomogne mirovnom procesu.

„Evropljani ne žele da pomognu mirovnom procesu. Kada je predstavnik Francuske došao, nije donio nikakve pozitivne signale. Zato za njega nije bilo ničega pozitivnog da čuje“, rekao je Peskov.

On je dodao da, prema stavu Moskve, evropske države podstiču Ukrajinu da nastavi rat.

„Nažalost, Evropljani ulažu sve napore kako bi ubijedili Ukrajince da nastave rat. Uvjereni smo da Evropljani griješe iz perspektive sopstvene budućnosti“, poručio je Peskov.

Istovremeno, neimenovani diplomata Evropske unije ocijenio je da je kriza na Bliskom istoku dodatno skrenula političku pažnju sa Ukrajine.

„Bliski istok je ozbiljno preusmjerio političku pažnju sa Ukrajine. Za nas i za Ukrajinu to je katastrofa“, rekao je evropski diplomata.