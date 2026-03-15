Iran zaprijdetio raketnim napadima na Dubai i Dohu.

Vojska Irana je večeras zaprijetila novim raketnim napadima na Dubai, grad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), i Dohu, prijestonicu Katara. Izdali su hitno upozorenje stanovnicima ova dva grada i objavili mapu napada koji se očekuju u toku noći.

Naveli su da bi izraelski i američki visoki oficiri mogli da se kriju na lokacijama koje Iran planira da napadne. Iranska vojska je pojasnila da će te lokacije svakako biti napadnute i savjetovali su lokalno stanovništvo da se hitno evakuiše.