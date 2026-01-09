Mini zbog njegovog odgovora nije bilo dobro: Prvi zajednički intervju sa partnerom Kasperom zapalio mreže

Mina Kostić je javno predstavila svoju vezu s Kasperom, koja je započela virtuelnom komunikacijom.

Izvor: Instagram/minakostic_official/printscreen/Pink printscreen

Nakon što su se Mina Kostić i Kasper upoznali i zvanično počeli vezu, koja je ranije bila virtuelna, njih dvoje su odlučili da pred kamerama zajedno ogole dušu, i ispričaju sve o njihovoj ljubavi.

I upravo taj video se danima dijeli na mrežama, gde korisnici društvenih mreža komentarišu da Mina nije toliko srećna u ovoj vezi.

Mina i Mane Ćuruvija Kasper gradili su vezu putem telefona i društvenih mreža, a pjevačica je isticala kako je do ušiju zaljubljena u čovjeka kojeg nije ni vidjela. Kako bi joj pokazao da je ozbiljan u svojim planovima, on je došao u Beograd i bio voljan da sa Minom ispriča sve u intervjuu za Blic.

Ipak, ono što je naših gledaocima zapalo za oko tokom ovog intervjua jeste izraz lica pjevačice, koja po njihovom sudu i nije bila baš vesela. Pjevačica je posebno djelovala iznenađeno kada ju je Kasper "sasjekao" prilikom odgovora na pitanje da li bi iz Srbije otišla iz ljubavi. Taman je počela da izgovara "bih", kada se umiješao:

"Ne bih ja to dozvolio, jer ona ima ćerku koja ovde ide u školu. Moji planovi za budućnost su vezani za Srbiju. Ja iz Njujorka nikad neću otići, to je grad koji je u meni, ali najviše volim svoju zemlju. Ne bih dozvolio da Anastasija koja je divno i vaspitano dijete, ima dobre roditelje, tu moram da spomenem i Igorovu ulogu. Ne poznajem ga, ali kroz Anastasiju sam vidio njegov uticaj kao jednog pravog oca i dobrog uzora svom djetetu. Anastasija će uskoro 17 godina napuniti, ima planove za fakultet, moja uloga tu je da samo budem podrška", objasnio je dok je Mina slušala sve sa iznenađenim izrazom lica.

"Ponašamo se kao da se znamo cio život"

Mina je opisala i kako je izgledao njihov prvi susret: "On je došao kod mene, na moja vrata. Odmah sam skočila, zagrila ga, poljubila ga i osjećaj koji sam imala je da se znamo cio život. Najnormalnije se ponašamo, kao da smo cio život zajedno. Super funkcionišemo, kad ručamo, kad idemo negdje, kučići ga baš vole, Anastasija isto tako, stalno ga grli i ljubi, baš se lijepo slažemo. Ćerka je bila kod tate, ali jedva je čekala da dođe kući. Dobio je dijete."

(Blic / MONDO)