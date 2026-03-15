Taker Karslon vjeruje da će ga uhapsiti CIA i da će biti optužen za kršenje Zakona o registraciji stranih agenata u Sjedinjenih Država.

Taker Karlson, poznati i kontroverzni američki novinar, obratio se javnosti na svom nalogu na mreži "X" i tvrdi da je CIA (Centralno-obavještajna agencija) čitala njegove poruke sa određenim ljudima u Iranu prije početka izraelsko-američke vojne operacije "Epski bijes", koja je počela u subotu 28. februara ove godine. On smatra da se sprema njegovo hapšenje i da bi protiv njega mogla biti podignuta krivična prijava Ministarstva pravde, prenosi "Independent".

On je u petominutnom snimku naveo da vjeruje da će biti optužen za kršenje Zakona o registraciji stranih agenata. Pravdao se riječima da nikada nije djelovao kao strani agent, iako jeste imao komunikaciju sa ljudima iz Irana, što je priznao, ali nije dao više detalja o tome.

When you discover the CIA has been reading your texts in order to frame you for a crime. — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) March 14, 2026

Smatra da je optužba politički motivisana. Takođe, kazao je da vjeruje da je ovo nastavak njegovog verbalnog sukoba sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

"Ja nijesam zabrinut zbog ovog navodnog krivičnog djela iz više razloga. Ja nijesam strani agent niti sam ikada uzimao novac od bilo koga.

Moj je posao da razgovaram sa mnogima sve vrijeme i da shvatim šta se dešava u svijetu. Ja od toga živim i neću prestati to da radim.

Ja sam takođe Amerikanac. Ja smijem da razgovaram sa svima, nemam tajne, tako da je cio ovaj slučaj smiješan", rekao je Karlson u svom današnjem obraćanju.

I sam Tramp se oglasio o Karlsonu. Nazvao ga je ludim.

"On se potpuno izgubio. Znao sam to odavno, on nije član MAGA pokreta.

MAGA spašava našu zemlju. MAGA pravi našu državu ponovo snažnom", rekao je Tramp prije nekoliko dana o Karlsonu.